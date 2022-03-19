شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يجتمع بجهازه لمشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو قبل إعلان قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اجتماعا الأن لمشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الإنجولى التى تنطلق بعد قليل بدورى أبطال أفريقيا قبل إعلان قائمة اللاعبين النهائية لمباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كيروش، قائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال بالمرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم، اليوم السبت، عقب انتهاء مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى البطولات الافريقية، ومن المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.