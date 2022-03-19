شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد فتحى مدرب الطائرة: هوايتى مشاهدة التليفزيون وبحب عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد فتحى مدرب منتخب سيدات الطائرة السابق و الحالى لسبورتنج.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة ومشاهدة التليقزيون.
بتدخل المطبخ؟
لا مليش فى المطبخ قوى.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
المكرونة.
من نجمك المفضل؟
كريم عبد العزيز.
من مطربك المفضل؟
جورج وسوف ومحمد منير.
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
رجل أعمال.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
عمر الشريف وأحمد زكى.
بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال.