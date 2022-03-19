شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد فتحى مدرب الطائرة: هوايتى مشاهدة التليفزيون وبحب عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد فتحى مدرب منتخب سيدات الطائرة السابق و الحالى لسبورتنج.

القراءة ومشاهدة التليقزيون.

لا مليش فى المطبخ قوى.

المكرونة.

كريم عبد العزيز.





جورج وسوف ومحمد منير.

رجل أعمال.

عمر الشريف وأحمد زكى.

الكاجوال.