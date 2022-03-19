شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى مخصص لنجوم الإسماعيلى خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، على وضع برنامج غذائي مخصص بشكل منفرد لكل لاعب، وذلك من أجل تحقيق الإستفادة المثلى لكافة أعضاء الفريق.. صرح بذلك مجدي باز طبيب الدراويش.

ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني للفريق الذي يترأسه حمد إبراهيم سعيًا للنهوض بالجانب البدني للاعبين خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين من العيار الثقيل أمام نظيره السنغالي يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.

يذكر أن الإسماعيلي قد بدأ في استعادة نغمة الانتصارات بآخر مباراتين بعد إقصاء بتروجيت من كأس مصر بركلات الترجيح والفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدفًا في إطار منافسات الأسبوع الـ 13 من عمر منافسات مسابقة الدوري العام.