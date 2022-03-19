شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهدد لاعبيه بغرامة 50 ألف جنيه فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق من الظهور في أي برامج فضائية أو التحدث مع وسائل الإعلام خلال الأجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً إلا بعد الرجوع له والحصول على إذن خاص منه.
وهدد عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بتوقيع غرامة مالية كبيرة تصل لـ50 ألف جنيه حال إختراق الحظر الإعلامي أو التحدث إعلامياً دون الحصول على إذن منه.
ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء أمس ، الجمعة، على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الأهلي 3-1.
واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.
ونجح الأهلي أمس في تحقيق الفوز على المريخ ويرفع رصيده إلى 7 نقاط في سباق التأهل إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وشهدت مباراة الأمس أمام المريخ السودانى إصابة الثنائى بيرسي تاو ومحمد هانى ، حيث تعرض الأول لكدمة في الركبة والثانى اشتكى من آلام في العضلة الضامة، قبل أن يفضل الجهاز الفني والطبي استبداله خلال المباراة.
ويخوض الأهلى مباراته القادمة أمام الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.