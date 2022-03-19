شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهدد لاعبيه بغرامة 50 ألف جنيه فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق من الظهور في أي برامج فضائية أو التحدث مع وسائل الإعلام خلال الأجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً إلا بعد الرجوع له والحصول على إذن خاص منه.

وهدد عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بتوقيع غرامة مالية كبيرة تصل لـ50 ألف جنيه حال إختراق الحظر الإعلامي أو التحدث إعلامياً دون الحصول على إذن منه.

ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة 8 أيام بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء أمس ، الجمعة، على استاد الأهلي و السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الأهلي 3-1.

واستغل الجهاز الفني للفريق فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها المنتخب الوطني لقاءي السنغال الحاسمين لبطاقة الوصول إلى مونديال قطر 2022، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من الإجهاد بسبب مشاركات الفريق في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ أول تجمع للفريق يوم 27 من الشهر الجاري.

ونجح الأهلي أمس في تحقيق الفوز على المريخ ويرفع رصيده إلى 7 نقاط في سباق التأهل إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الأمس أمام المريخ السودانى إصابة الثنائى بيرسي تاو ومحمد هانى ، حيث تعرض الأول لكدمة في الركبة والثانى اشتكى من آلام في العضلة الضامة، قبل أن يفضل الجهاز الفني والطبي استبداله خلال المباراة.

ويخوض الأهلى مباراته القادمة أمام الهلال السودانى بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.