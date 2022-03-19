شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد 11 نوفمبر لمواجهة بترو أتلتيكو بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بترو أتلتيكو، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد عواد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، حازم إمام، طارق حامد، إسلام جابر، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.