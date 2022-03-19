شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر فى كأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف ملاعب إحدى الجامعات الخاصة منافسات كأس العالم للخماسي الحديث خلال الفترة من 22 إلي 27 مارس وتقام البطولة بمشاركة نحو 40 دولة، وسط غياب كل من روسيا وبيلاروسيا، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتشارك مصر في منافسات البطولة بفريق كامل مكون من 24 لاعبا بواقع 12 لاعبا و 12 لاعبة.

واللاعبون هم: إسلام حامد ،محمد حسام ،أحمد أشرف ،مهند طارق ،نور الدين كريم ،إياد الكاشف ،معتز وائل ،عمر وائل،محمد أسامة الجندي ،يوسف القرني .سيف البنداري ،مصطفى عمرو

واللاعبات هن: هايدي عادل ،نورين بولس ،سلمي أيمن ،مايا محمد ،أميرة قنديل ،ملك خالد ،هانيا أبو بكر ، أريچ سرحان ،زينة عامر ،جنة وليد ،جنا عطية ،حبيبة رمضان .

ويقود المنتخب المصري للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب.

ويتكون الجهاز الفني من: رؤوف حسام الدين مدير فني خماسي حديث (منتخب الكبار )،ياسر حنفي (مستشار فني وإداري وتحليل أداء)،إيهاب سيد محمد (مدير فني جري)،دايفيد عبد الملاك (مدير فني سلاح )،سامح محمد مجدي (مدير فني سلاح) ،محمد محمد عادل (مدير فني سلاح) ،عبدالرحمن عادل فاروق (مدير فني سلاح) ،محمد حسن سيد خليل (مدير فني سلاح )،محمد حسني عبدالرزاق (مساعد مدير فني) ،مؤمن أحمد السيد (مساعد مدير فني سلاح) ،شريف فاروق حبيب جرجس (مستشار فني سباحة) ،طارق محمد مصطفي (مدير فني سباحة) ،علي عبدالرحيم علي (مدير فني سباحة) ،خالد عصفور عبدالحميد (مدير فني سباحة) ،أحمد صبحي (مساعد مدير فني سباحة ومساعد تحليل أداء رياضي )زين العابدين أحمد (مساعد مدير فني سباحة )، إبراهيم محمد سكر (مدير فني رماية الليزر) ،محمد علاء الدين (مساعد تحليل أداء رياضي )،عمرو عادل (مساعد مدير فني رماية الليزر) ،فريد محمد أمين (مساعد مدرب رماية وتحليل أداء رماية )،ياسر محمد مهدي (مدير فني فروسية) ،خالد محمد أمين (مدير فني فروسية) ،هشام محمود السيد (مدير فني جري) ، أحمد سعد (مدير فني جري )،محمود عبدالرحمن أحمد (مدير فني جري) ،عبدالرحمن عيسي (مدير فني لياقة بدنيه وتوزيع أحمال )،محمد إسماعيل الجمال (مدير فني لياقة بدنية )،يوسف حسن ياسين (دكتور علاج طبيعي واخصائي استشفاء رياضي منتخب كبار) ،محمد نجاح سيد (مدير فني لياقة بدنيه ومسئول ديناميكية الحركة ورد فعل السلاح) ،هاني محمد أحمد (خبير التغذية) ،محمد السيد علي (مسئول المكملات الغذائية) ،هند محمد الهيثم (مدير فني التأهيل نفسي وعقلي ولايف كوتشينج )،نرمين حسن (تأهيل عقلي )،فريدة أمين (لايف كوتشينج )،آلاء حسن ياسين (الطبيب المرافق للمنتخب )،محسن حسني (اخصائي الفيزوثيرابي وتشخيص الإصابات) ،جود عماره (قياسات بدنيه وعلوم رياضية) ،محمود علي النجار (تحليل أداء ومهارات السلاح) ،علاء مهدي (مدلك رجال) ،داليا علي محمد (مدلكة سيدات )،فرانسيا بلابل (مدلكة سيدات) ،ممدوح سمير ولسون (مدير إداري منتخب الكبار) ،إسلام عبدالحليم محمد (مساعد مدير إداري لمنتخبات الناشئين )،يوسف حمدي (مساعد إداري لمنتخبات الشباب )،سيد جاويد خاور (محلل أداء رياضي ).

وتنطلق المنافسات يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري بتصفيات السيدات، حيث سيتم تقسيم اللاعبات المشاركات إلى مجموعتين، على أن تبدأ مسابقة السلاح للمجموعة الثانية عند التاسعة صباحا، ومنافسات السباحة للمجموعة الأولى في العاشرة صباحا، وتختتم التصفيات للمجموعتين بسباقات العدو و الرماية (ليزر – رن) الساعة 2.30 عصراً للمجموعة الثانية ثم تتبعها المجموعة الأولى الساعة 3.30 مساء.

وعقب ختام منافسات اليوم الأول يقام المؤتمر الصحفي للبطولة في تمام الساعة 5.30 ، بحضور كل من الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحادالدولي للخماسي الحديث ،أعضاء مجلس الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي ،واللجنة الاولمبية المصرية وبعض اللاعبين والمدربين المشاركين في البطولة.

وعقب انتهاء بطولة القاهرة ستقام بطولة كأس العالم الثانية ببودابست (المجر) بداية من 26 إبريل إلى أول مايو، ثم يليه كأس العالم الثالث ببلغاريا خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو، يليه كأس العالم بتركيا خلال الفترة من 7 إلى 12 يونيو، ثم نهائي كأس العالم المقرر إقامته خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو بتركيا.