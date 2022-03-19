شكرا لقرائتكم خبر عن باولن فوافى ينضم لمعسكر منتخب مدغشقر بتركيا استعدادا لمواجهة أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم باولن فوافى صانع ألعاب فريق غزل المحلة إلى معسكر بلادة مدغشقر المقام في تركيا لخوض مباراة ودية أمام أفغانستان خلال التوقف الدولى الحالي.

ومن المقرر أن يعود اللاعب باولن فوافى لتدريبات غزل المحلة عقب انتهاء المعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمُقرَّر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتي ستقام على ستاد الدفاع الجوي.

ويحتلُّ فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.