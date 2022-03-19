شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يرغب فى التعاقد مع ثنائى الأهلى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب مسئولي فريق الجونة في التعاقد مع ثنائى فريق الأهلى محمد محمود ومحمد فخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق الساحلى المرحلة المقبلة.

ويعد ثنائى فريق الأهلى من أفضل العناصر الصاعدة والتي يرغب مسئولي القلعة الحمراء في خروجهم على سبيل الإعارة و المشاركة في المباريات وأخذ الخبرة والظهور بشكل قوى للاستعانة بيهم و المنافسة على تواجدهم بالتشكيل الاساسى للفريق الأحمر.

ويستعد فريق الجونة لملاقاة نظيرة غزل المحلة يوم 15 من الشهر المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز على ستاد المحلة.

ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 4 مباريات و تعادل فى مباريتان و الهزيمة فى 6 مباريات .