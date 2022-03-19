شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك مع بترو أتلتيكو قبل صدام دوري الأبطال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفاً على بترو أتلتيكو الأنجولي فى الثالثة عصر اليوم السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وودع الفريق الأبيض دوري الأبطال رسمياً بعد فوز بترو اتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة .



مواجهات الزمالك وبترو اتلتيكو

مواجهات الزمالك وبترو اتلتيكو الانجولى

لعب الزمالك مع بترو اتلتيكو ثلاثة مباريات سابقة قبل لقاء اليوم حقق الفارس الابيض الفوز فى مباراة وانتهت مباراتين بالتعادل 1-1 و 2-2 ، سجل الزمالك 4 أهداف فيما تلقت شباكه 3 أهداف ، وانتهت أخر مباراة بين الزمالك وبترو اتلتيكو انتهت 2-2 في القاهرة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو - 10 نقاط

الوداد - 9 نقاط

الزمالك - نقطتان

ساجرادا - نقطة واحدة