شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء بترو أتلتيكو.. الزمالك عينه على الفوز السادس أمام أندية أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الزمالك بكل قوته تحت قيادة مديره الفنى البرتغالى فيريرا لحصد ثلاث نقاط هامة بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بتحقيق الفوز على بترو أتليتكو بحثا عن الهيبة الأفريقية فى أنجولا.

التقى الزمالك مع أندية أنجولا فى 12 مواجهة من قبل، نجح الزمالك فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما تعادل فى 6 مباريات.

يطمح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على بطل انجولات لتحقيق الفوز السادس فى تاريخه على الأندية الأنجولية لتصحيح لأوضاع الفريق أمام الجماهير و استعادة الثقة.

الزمالك وبترو أتليتكو التقيا 3 مرات ، من بينهم مرتين فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 \ 0.و الاخرى تعادل فى أول جولات دورى أبطال أفريقيا من النسخة الحالية .

وفيما يخص باقى المواجهات فكانت أمام فرق أول أغسطس الأنجولي وانتركلوب وكابسكورب وأتلتيكو سبورت.

التقى الزمالك مع أتلتيكو سبورت في دور الـ 16 بدوري الأبطال الأفريقي في موسم 2005، وتعادلا بهدف لكل منهما، وفى العودة فاز الزمالك بهدفين نظيفين.

كما التقى الزمالك، مع انتركلوب بدور الـ 16 بدورى الابطال 2008 ، فاز الزمالك 3\0 ذهابا ، و وخسر بالعودة 2\1 .

عام 2014 واجه الزمالك نظيره كابوسكورب بمنافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فاز الابيض فى الذهاب 1\0 ، وتعادل فى العودة دون اهداف .

وفى دورى الابطال ألتقى مع أول أغسطس الأنجولى ديسمبر 2019 ، فاز بهدفين نظيفين ، وفى فبراير 2020 وبختام دور المجموعات بنفس البطولة تعادلا سلبيا.

فيما تعادل الزمالك سلبيا فى مواجهة أمام ساجرادا الأنجولى ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا فى النسخة الحالية .