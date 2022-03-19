شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة شاقة لـ علي معلول بعد انتهاء مواجهة الأهلي والمريخ بـ12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد 12 ساعة فقط من انتهاء مباراة الأهلي والمريخ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سافر التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر لتونس صباح اليوم السبت، وبالتحديد في الثامنة صباحاً تمهيداً للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده والذي يستعد لمواجهتي مالي في الدور الفاصل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويعاني علي معلول من حالة اجهاد شديد بسبب ضغط المباريات الذي يعاني منه الأهلي، في الوقت الذي لن يستفيد النجم التونسي من الراحة التي حصل عليها نجوم الأهلي لمدة 8 أيام، لسفره المباشر للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده.

وفاز فريق الكرة بالأهلي على نظيره المريخ السودانى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبهذه النتيجة واصل الأهلي احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من الفوز أمام المريخ في مباراتين والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

ويترقب الأهلي مباراة اليوم التي تجمع بين صن داونز والهلال السوداني من أجل انتظار هزيمة أو تعادل بطل السودان من أجل الحفاظ على حظوظ تأهله من المجموعة.