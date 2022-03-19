عمرو السولية يحتفل بعيد ميلاد ابنته صوفيا: "حبيبتى ونور عينى".. صور

القاهرة - سامية سيد - احتفل عمرو السولية نجم النادى الأهلى، بعيد ميلاد ابنته صوفيا، ونشر صور جمعته بطفلته الصغيرة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "حبيبتى ونور عينى كل سنة وإنتى أحلى ضحكة منورة عليا حياتى ".

ومن جهة أخرى، تعرض عمرو السولية لاعب الأهلي، الأسبوع الماضى، للإصابة فى الدقيقة 4 من مباراة فريقه ضد صن داونز والتي تجمعهما على ملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفى سياق آخر اعتلى عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى، قائمة الأكثر مشاركة مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش قبل مواجهتى السنغال، المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

ويعد عمرو السولية أكثر لاعب مشاركة مع منتخب مصر في عهد كيروش، حيث خاض 16 مباراة من أصل 18 لقاء قاد فيه كيروش منتخب مصر منذ توليه المسئولية خلفا للمدرب حسام البدرى.

وشارك 39 لاعبا مع كيروش خلال 18 مباراة فقط قادها حتى الآن، جاءت كالتالى: مباراة ودية و4 مواجهات في تصفيات كأس العالم، و6 مباريات في كأس العرب، و7 مباريات في بطولة أفريقيا الماضية.