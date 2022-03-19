شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك على الأراضى الأنجولية قبل مواجهة بترو أتلتيكو.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة تحصيل حاصل أمام بترو أتلتيكو الأنجولى مدافعا عن كبريائه داخل القارة الأفريقية بعد توديعه لدور المجموعات بشكل رسمى عقب هزيمته الأخيرة أمام الوداد المغربى باستاد القاهرة بهدف مقابل للاشئ وتوقف رصيده عند نقطتين فقط فى المركز الثالث للمجموعة.



ماذا يفعل الزمالك على الاراضى الانجولية

وتشير لغة الأرقام إلى أن الزمالك يواجه صعوبة بالغة في تحقيق الفوز على الأندية الأنجولية في عقر دارها، حيث سبق وخاض 6 مباريات على الأراضي الأنجولية، حقق خلالها انتصارًا وحيدأ وتعادل في 4 مباريات وخسر في لقاء واحد.

وكانت آخر زيارة للفارس الأبيض للأراضي الأنجولية، حينما تقابل مع فريق ساجرادا الانجولى فى النسخة الحالية لدور المجموعات من دوري الأبطال وتعادلا بدون أهداف.