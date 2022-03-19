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ماذا يفعل الزمالك على الأراضى الأنجولية قبل مواجهة بترو أتلتيكو.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة تحصيل حاصل أمام بترو أتلتيكو الأنجولى مدافعا عن كبريائه داخل القارة الأفريقية بعد توديعه لدور المجموعات بشكل رسمى عقب هزيمته الأخيرة أمام الوداد المغربى باستاد القاهرة بهدف مقابل للاشئ وتوقف رصيده عند نقطتين فقط فى المركز الثالث للمجموعة. 


ماذا يفعل الزمالك على الاراضى الانجولية

 

وتشير لغة  الأرقام إلى أن الزمالك يواجه صعوبة بالغة في تحقيق الفوز على الأندية الأنجولية في عقر دارها، حيث سبق وخاض 6 مباريات على الأراضي الأنجولية، حقق خلالها انتصارًا وحيدأ وتعادل في 4 مباريات وخسر في لقاء واحد.

 

وكانت آخر زيارة للفارس الأبيض للأراضي الأنجولية، حينما تقابل مع فريق ساجرادا الانجولى فى النسخة الحالية  لدور المجموعات من دوري الأبطال  وتعادلا بدون أهداف.

 

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة تضم 22 لاعباً وهم: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية. خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎‏ 

 

وسيجرى فيريرا عدة تغييرات فى تشكيلة الفريق بعد قرار مجلس الإدارة بعدم تجديد التعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم أشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيرى وعمر السعيد ومحمد أوناجم ، مفضلا التعاقد مع لاعبين نهاية الموسم الجارى . 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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