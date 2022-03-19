شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يستغل فترة توقف الدوري لتجهيز المصابين لموقعة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم ، الجهاز الطبي لناديه بقيادة مجدى الباز بسرعة تجهيز المصابين خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتضم قائمة المصابين في الاسماعيلى كل من محمود عبد العاطى دونجا الذى يعانى من مزق في العضلة الامامية بجانب محمد عمار الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى فيما أعلن الدكتور مجدي باز طبيب الإسماعيلي، عن اقتراب عودة رباعي الفريق عصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي إلي التدريبات الجماعية فور عودة الفريق من الراحة السلبية، وذلك بعد تماثلهم للشفاء.

وكان ” صبحي ” قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام، بينما غاب عن اللقاء السابق كلا من ” دسوقي ” بعدما أصيب بإلتهاب في العضلة الضامة و” مخلوف ” الذي كان يعاني من إجهاد في عضلات البطن و” مجدي ” عقب إصابته بكدمة في أنكل القدم خلال مباراة بتروجيت بكأس مصر.

وتابع طبيب الدراويش : ” أن اللاعب محمود عبد العاطي دونجا سيخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه لمزق في العضلة الأمامية بجانب الجزائري محمد بن خماسة الذي أصيب بشد في العضلة الضامة “.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيعود إلي تدريباته الجماعية غداً الاحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز علي الاتحاد بهدفين مقابل هدفًا مساء الأربعاء، في إطار الجولة الـ 13 من عمر المسابقة المحلية، استعداداً لمواجهة المصرى المقرر لها 13 أبريل المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.