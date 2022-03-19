شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما استعان الزمالك بـ"سيارة خاصة" لضم وائل جمعة فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق تفاصيل توقيعه للزمالك قبل إنتقاله للقلعة الحمراء موسم 2001- 2002.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية سابقة : رغم أنني أهلاوي إلا أنني وقعت للزمالك ، فقد وقعت للأبيض على ورقة رغبة لكن هذا التوقيع لم ُكلل بالنجاح حيث إنتقلت للأهلي.

وتابع:عقب مباراة الأهلي والمحلة، ..أرسل لي حلمي طولان سيارة خاصة لتقودني من الاستاد إلى منزله من أجل التوقع للزمالك وكانت الساعة الثانية صباح وقبل الفجر بقليل ولم تكن هناك عقود في منزله فقمت بالتوقيع على ورقة رغبة بأنني أريد اللعب في الزمالك رغم أنني أهلاوي.

وأضاف: خلال (مباراة الأهلي والمحلة..حدثت مشكلة لسمير كمونة وتم إيقافه موسم كامل ، ووقتها كان جويه يشاهد هذه المباراة قبل توليه تدريب الأهلي مُباشرة وسأل مسئولو القلعة الحمراء المدرب البرتغالي عن اللاعب الذي أعجبه في اللقاء، فأخبرهم بإنه مُعجب باللاعب رقم 5 في الأهلي ورقم 5 غزل المحلة وكان يقصدني أنا وسمير كمونة، فأوضحوا له أن كمونة سيتم إيقافه، لذا طلب منهم التعاقد معي وهو ما حدث.