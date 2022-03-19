الامارات | سيناريو مجنون يتوج الهلال بالدوري السعودي.. 11 نقطة خلف الاتحاد ولكن!

شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو مجنون يتوج الهلال بالدوري السعودي.. 11 نقطة خلف الاتحاد ولكن! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز الأنظار على مراحل الحسم في الدوري السعودي لكرة القدم التي تبدو فيها مهمة اتحاد جدة المتصدر بـ60 نقطة أسهل نسبياً للتتويج باللقب أمام الهلال الوصيف بـ49 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين.

ورفع الاتحاد فارق النقاط مع الهلال إلى 11 نقطة بفوزه على الحزم بثلاثية نظيفة سجل منها المغربي المتألق عبد الرزاق حمدالله هدفين في غضون 10 دقائق فقط، ولكن الاتحاد ما زال يستشعر الخطر من الهلال الذي يمتلك سيناريو للفوز بالدوري وتعكير أفراح الاتحاديين.

وفي حال خسارة الاتحاد أمام الهلال في المواجهة المرتقبة بينهما، ثم تعثره في واحدة من مبارياته مع الفتح والطائي والاتفاق والباطن فإنه سيصل إلى النقطة 69، أما الهلال فإنه حال إكماله البطولة بلا نزيف لأي نقطة في مبارياته السبعة المقبلة فإنه سيصل للنقطة 70 مما يعني أنه سينتزع القمة من الاتحاد ويتوج باللقب.

فهل سيشهد الدوري السعودي سيناريو مجنون يتوج الهلال باللقب أم أن الاتحاد سيوجه له الضربة القاضية ويطمئن جمهوره العريض مبكراً؟.



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