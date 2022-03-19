الامارات | ميرا الأنصاري تنتزع لقب سباق السيدات للقدرة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرا الأنصاري تنتزع لقب سباق السيدات للقدرة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة ميرا جاسم الأنصاري بلقب سباق السيدات لمسافة 119 كيلومتراً في ثاني أيام مهرجان أبوظبي للقدرة، اليوم السبت، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 102 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت الأنصاري اللقب بعدما جاءت في المركز الأول على صهوة الجواد "تشيلسي دي لوك" المملوك إلى إسطبلات البوادي، إذ حلت في المركز الثالث في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً وتقدمت إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، وحافظت على المركز الثاني في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً، قبل أن تصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة شارينا الفلاسي على صهوة الجواد "سيرافينو" المملوك إلى إسطبلات المغاوير، بينما جاءت في المركز الثالث الفارسة أفنان إبراهيم موسى على صهوة الجواد "بركة أليخيدو" المملوك إلى إسطبلات المغاوير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news