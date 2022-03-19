الامارات | الإنجليزي راشفورد بات هدفا لنادي برشلونة الصيف المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزي راشفورد بات هدفا لنادي برشلونة الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت تقارير صحافية بريطانية عن مصادر مقرّبة من مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي يعاني من تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، بأن برشلونة الإسباني اعرب عن رغبته في الحصول على خدماته الصيف المقبل وسط ضبابية مستقبله في صفوف فريقه.

وقالت المصادر الى أن راشفورد الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023 مع امكانية تفعيل النادي الانجليزي لهذا العقد لموسم اضافي، لموقع "مانشستر ايفنينغ ستاندارد" بان "هاتف اللاعب لا يتوقف عن الرنين" منذ ان قرر التفكير بمستقبله بعيدا عن ملعب أولد ترافورد، لا سيما بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي والتي خسرها فريقه 1-4 خلال الشهر الحالي.

ولم يتردّد برشلونة في جس نبض معسكر راشفورد، معلنا رغبته في الحصول على خدمات ابن الرابعة والعشرين. ويحتاج برشلونة الى مهاجم على المدى البعيد، لأن جناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه ينتهي عقده معه في يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق على تجديده بحسب شروط اللاعب وسط الازمة المالية التي يتخبط فيها النادي الكاتالوني. كما ان الهولندي لوك دي يونغ وأداما تراوريه معاران حتى نهاية الموسم، في حين يبلغ الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الثالثة والثلاثين من العمر، وبالتالي فان المهاجم فيران تورس هو الوحيد الشاب في خط المقدمة بعد انتقاله من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة.

وكان برشلونة اتصل بمعسكر راشفورد قبل قيام مانشستر يونايتد بتجديد عقده لأربع سنوات عام 2019. وارتبط اسم راشفورد أيضا بباريس سان جرمان الساعي الى ايجاد بديل محتمل في حال رحيل مهاجمه المتألق كيليان مبابي الى صفوف ريال مدريد في نهاية عقده في يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news