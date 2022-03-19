ما هو موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على موناكو، في قمة مرتقبة بالجولة 29 من منافسات الدوري الفرنسي.



وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب لويس الثاني بالإمارة الفرنسية، وكان باريس حسم لقاء الجولة الأولى بالفوز 2-0.

موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هو عصر يوم الأحد المقبل 20 مارس/ آذار.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناتي beIN Sports 1 HD PremiumوbeIN Sports HD 2.

ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2021-2022

باريس سان جيرمان - 65 نقطة

مارسيليا - 50 نقطة

نيس - 50 نقطة

رين - 49 نقطة