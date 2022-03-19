شي جين بينغ لبايدن: علينا العمل معاً من أجل السلام في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، إنه ينبغي أن تعمل الصين والولايات المتحدة معاً من أجل السلام.



ونقلت شبكة "سي سي تي في" التليفزيونية الرسمية الصينية عن شي قوله إنهما كعضوين دائمين بمجلس الأمن الدولي، وكأهم اقتصادين في العالم، لا ينبغي على كلا البلدين تعزيز العلاقات الصينية الأمريكية فحسب، بل أيضا "تحمل مسؤوليات دولية وبذل جهود من أجل السلام حول العالم".

وأضاف أنه "يجب ألا نوجه العلاقات الصينية الأمريكية للأمام نحو المسار الصحيح فحسب، بل يتعين أيضا أن نتحمل مسؤولياتنا الدولية".

وقال الرئيس الصيني في المكالمة الهاتفية مع بايدن إن العلاقات بين الدول "يجب ألا تلجأ لاستخدام السلاح".

وذكر أن "الصراعات والمواجهات لا تصب في مصلحة أحد"، وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقدر قيمة الأمن والسلام، مضيفاً أن الأزمة في أوكرانيا "ليست ما نريد أن نراه"، وفقاً لتقرير منفصل لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".