برشلونة يسعى لخطف راشفورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

قالت مصادر مقربة من مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي يعاني من تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، إن برشلونة الإسباني أعرب عن رغبته في الحصول على خدماته وسط ضبابية مستقبله في صفوف الشياطين الحمر.



وأشارت المصادر في حديث لموقع "مانشستر إيفنينغ ستاندارد"، إلى أن هاتف راشفورد الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو 2023 مع إمكانية تفعيل النادي الإنجليزي العقد لموسم إضافي، "لا يتوقف عن الرنين" منذ أن قرر التفكير بمستقبله بعيدا عن ملعب أولد ترافورد، لا سيما بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي والتي خسرها فريقه 1-4 خلال الشهر الحالي.

ولم يتردّد برشلونة في جس نبض معسكر راشفورد، معلنا رغبته في الحصول على خدمات ابن الرابعة والعشرين.

ويحتاج برشلونة لمهاجم على المدى البعيد، لأن جناحه الفرنسي عثمان ديمبيليه ينتهي عقده معه في يونيو المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على تجديده بحسب شروط اللاعب وسط الأزمة المالية التي يتخبط فيها النادي الكتالوني.

كما أن الهولندي لوك دي يونغ وأداما تراوريه معاران حتى نهاية الموسم، في حين يبلغ الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الثالثة والثلاثين من العمر، وبالتالي فإن المهاجم فيران تورس هو الوحيد الشاب في خط المقدمة بعد انتقاله من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان برشلونة قد اتصل براشفورد قبل قيام مانشستر يونايتد بتجديد عقده لأربع سنوات عام 2019.

وارتبط اسم راشفورد أيضا بباريس سان جرمان الساعي لإيجاد بديل محتمل في حال رحيل مهاجمه المتألق كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد في نهاية عقده في يونيو المقبل، وفقما ذكرت "فرانس برس".