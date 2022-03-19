ما هو موعد مباراة أهلي طرابلس وبيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق أهلي طرابلس الليبي مع نظيره بيراميدز المصري في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويمتلك فريق بيراميدز 10 نقاط ضمن بها التأهل إلى الدور الثاني للبطولة عن المجموعة الأولى قبل جولتين من النهاية، بفارق نقطة أمام أهلي طرابلس صاحب الـ9 نقاط والذي يكفيه التعادل لضمان التأهل.

يلتقي فريقا أهلي طرابلس وبيراميدز في الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد 20 مارس/ آذار 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00م بتوقيت مكة المكرمة، 11:00م مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ شبكة قنوات بي إن سبورتس على حقوق نقل مباريات الأدوار الحاسمة في بطولة كأس الكونفدرالية لموسم 2021-2022.

جدول ترتيب مجموعة بيراميدز وأهلي طرابلس في الكونفدرالية الأفريقية

بيراميدز المصري - 10 نقاط

أهلي طرابلس الليبي - 9 نقاط

الصفاقسي التونسي - 4 نقاط

زاناكو الزامبي - بلا رصيد