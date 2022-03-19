بسبب المنتخب.. صحيفة تفجر مفاجأة مدوية: مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة قد تقام خلال فترة الصيام

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وسائل إعلامية عن مفاجأة قوية بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني الحاسمة، ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأكيده أن تأجيل إقامة مباراة الأهلي والهلال 24 ساعة أو أكثر يعني إقامتها في نهار رمضان، وبالتالي مشاركة اللاعبين وهم صائمين.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في الأول من أبريل المقبل، أي قبل بداية شهر رمضان بيوم واحد، إلا أنه وبحسب مسئولي الأهلي فإن الموعد الأقرب لأقامة اللقاء هو الثاني من أبريل.

وتقول الصحيفة إن الاتحاد الإفريقي وافق مبدئياً على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، خاصة وأن منتخب مصر سيلعب مباراة الإياب أمام السنغال يوم 29، وبالتالي فمن الصعب إقامة مباراة الأهلي والهلال يوم 1 أبريل.

وأضاف المصدر للصحيفة أن اللائحة تنص على إقامة الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنفس التوقيت، في الوقت الذي سيلعب صن داونز مع المريخ الساعة الثالثة عصراً، وبالتالي فلابد أن تقام مباراة الأهلي والمريخ في نفس التوقيت.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً هاماً على فريق المريخ السودانى بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وبهذه النتيجة، يواصل الأهلي احتلال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من الفوز أمام المريخ في مباراتين والتعادل مع الهلال، بجانب الهزيمة على يد صن داونز خلال مواجهتي الذهاب والإياب.

ويترقب الأهلي مباراة اليوم التي تجمع بين صن داونز والهلال السوداني من أجل انتظار هزيمة أو تعادل بطل السودان من أجل الحفاظ على حظوظ تأهله من المجموعة.