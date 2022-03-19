شكرا لقرائتكم خبر عن "ما تجيش الأهلي تاني".. ناصر ماهر يكشف أسرار علاقته بموسيمانى فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ناصر ماهر، لاعب فيوتشر، أنه يحصل على الاهتمام الكافي في الأهلي بعد العودة من تجربة الإعارة مع فريق سموحة، مشيرًا إلى أن معاملة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر سبب رحيله عن التتش مشيداً بدور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى في أيامه الصعبة داخل القلعة الحمراء.

ناصر ماهر يكشف دور سيد عبد الحفيظ فى رحلته مع الأهلى

وقال ناصر ماهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" اشتكيت من سوء المعاملة في الأهلي لسيد عبد الحفيظ بعد عودتي من الإصابة بأسبوعين، وسيد عبد الحفيظ كان يدعمني بشكل قوي خلال تواجدي في القلعة الحمراء".

وأضاف:" في مباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا وكان الأهلي قد ضمن التأهل، قرر موسيماني استبعادي من قائمة المباراة فقررت بعدها مغادرة الاستاد، بسبب أن تخلفت عن واجب العزاء في جدتي من اجل التواجد مع الفريق للحصول على فرصة في المشاركة".

وتابع:" سيد عبد الحفيظ جلس معي في محاولة لمواساتي بعد الذي حدث من موسيماني وقالي انت عندك حق، وأثناء خروجي من الاستاد قابلت موسيماني وقال لي لو غادرت الاستاد لا تعود مرة أخرى إلى النادي".

وأكمل: "موسيماني بدأ يخرجني من قائمة الفريق قبل المباريات، بعدما تحدثت معه لمعرفة سبب عدم مشاركتي وقال لي أنت تدرب بشكل جيد ولابد أن تتحلي بالصبر ".

واستطرد: "قلت لموسيماني بعدها أن أرغب في المشاركة بسبب رغبتي في التواجد في قائمة منتخب مصر المسافرة للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وشوقي غريب تحدث مع سيد عبدالحفيظ لمعرفة مدى التزامي في المران مع الفريق قبل اختياري في القائمة ليرد عليه عبد الحفيظ بأنني أتدرب بشكل جيد".

ناصر ماهر يكشف سوء معاملة موسيمانى له فى الاهلى

وواصل ناصر ماهر : "بعد فترة من حديثي مع موسيماني بدأ يخرجني من التقسيمة في تدريبات الأهلي، وبعض اللاعبين قالوا لي إن موسيماني "زودها معاك " بعد قال لي اطلع برة التقسيمة أمام الناشئين".

وأضاف:" موسيماني قال لوكيلي أحمد يجيى عندما تقابل معاه ذات مرة انت وكيل ناصر ماهر؟، اين هو ناصر ماهر؟ لن يلعب فرد عليه وكيلي ناصر لاعب جيد وسترى ما سيفعل

وأتم تصريحاته : "رسالتي لموسيماني، أنا سجلت 9 أهداف مع فريقي حتى الآن وأساهم في فوز فريقي في معظم المباريات، وانا اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في الدوري ولم يتمكن أن لاعب معك من ذلك".

أرقام ناصر ماهر مع الاهلى

وشارك ناصر ماهر خلال وجوده فى الاهلى فى 44 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2800 دقيقة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم وتلقى انذارين كما توج مع المارد ببطولة الدوري مرة وحيد بجانب لقب لكأس مصر فضلا عن تتويجه مع المنتخب الاوليمبى بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت فى القاهرة 2019.

أرقام ناصر ماهر بعد الرحيل عن الاهلى

ومع فيوتشر شارك ناصر ماهر في 12 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه بالفريق، وأصبح أحد أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها فيوتشر في الجانب الهجومي، بعدما ظلمته دكة الأهلى طويلا.