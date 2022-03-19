شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر.. موهبة تحارب "تجاهل موسيمانى" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المباريات الأخيرة لفريق الكرة بالنادى الأهلى وعلى رأسها مباراة المريخ السودانى التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف عن التحدى الذى يخوضه أحمد عبد القادر صانع ألعاب المارد الأحمر داخل أسوار التتش، إذ واصل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى وضع اللاعب على دكة البدلاء مفضلاً الدفع بحسين الشحات فى التشكيل الأساسى والذى ظهر بشكل بعيد تماماً عن مستواه الفنى والبدنى وهو نفس الأمر الذى تكرر فى مباراة صن دوانز التى خسرها الأهلى بهدف دون رد حيث جلس أحمد عبد القادر بديلا لأفشة.

ويصر موسيمانى على استبدال أحمد عبد القادر فى الشوط الثانى من عمر المباريات الأخيرة لفريق الأهلى قبل وضعه على دكة البدلاء أمام صن داونزثم المريخ، فقد استبدل موسيمانى عبد القادر أيضاً فى الدقيقة 61 من عمر مباراة الهلال السودانى التى انتهت بالتعادل السلبى ومباراة صن دوانز بالقاهرة التى خسرها الفريق الأحمر بهدف دون رد وكذلك مباراة المريخ السودانى التى فاز بها الأهلى 3-2.

وفى لقاء الأمس نجح أحمد عبد القادر بمجرد نزوله بديلا فى قلب المباراة لصالح الأهلى وسجل هدفاً عالمياً ليقود المارد الأحمر للفوز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعزز فرص الأهلى فى بلوغ الدور النهائى للبطولة التى يحمل لقبها موسمين على التوالى ويفوز بلقب رجل المباراة.

ولفت عبد القادر الأنظار خلال مباريات مع الأهلى فى الدورى وكأس العالم للأندية، إذ يمتلك اللاعب مهارات فنية رائعة، سواء على المستوى الجماعى من ناحية مشاركة زملائه من الجانب الهجومي، أو من خلال مهاراته الفنية على المستوى الفردى، ولكن تعامل موسيمانى بهذه الصورة يكشف حالة التجاهل التى يعانيها النجم الموهوب الذى بات يحارب هذه الاجواء بالتألق وتسجيل الاهداف أملا فى اقتحام التشكيل الاساسى دون خروج مرة أخرى.

وبفضل مستواه المميز فى لقاء الهلال السعودى وتسجيله هدفا رائعا ساهم به فى حصد الأهلى البرونزية العالمية، بدأ عبد القادر يدخل حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قبل مباراتى السنغال لذا كان يحلم باستمرار المشاركة مع المارد الأحمر لاقتحام قائمة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لهاتين المباراتين الحاسمتين.

عبد القادر يجيد اللعب فى عدة مراكز، منها صانع الألعاب والجناح والمهاجم الصريح، ويمنح موسيمانى حلولا هجومية رائعة، ليصبح ظاهرة الأهلى الجديدة المتوقع لها مزيداً من التوهج فى السنوات المقبلة وإجمالا شارك أحمد عبد القادر مع الاهلى فى 19 مباراة بإجمالى 931 دقيقة لعب سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم وتلقى انذار وحيد.

عبّر أحمد عبد القادر، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف،قائلا أن الفريق حقق فوزًا ثمينًا للغاية على حساب منافس مميز، وأن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال شوطي المباراة، وأن الفوز يعد تتويجًا لهذا المجهود وترجمة للإصرار على الفوز رغم إدراك المريخ التعادل خلال الشوط الثاني.

وأضاف لاعب الأهلي: "الحمد لله على التوفيق وسعيد للغاية بأول أهدافي في بطولة أفريقيا، وقد كنت في قمة تركيزي من أجل التسجيل، وبالتأكيد أتمنى أن أستمر في التألق خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "التغييرات التي أجراها الجهاز الفني كانت موفقة، وحتى الآن لم نضمن الصعود ونلعب دائمًا على الفوز، وسوف نخوض مباراة الهلال السوداني في الجولة المقبلة بحثًا عن الفوز فقط".