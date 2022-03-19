شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جنوب أفريقيا يطمئن من الأهلى على إصابة بيرسى تاو أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبى لمنتخب جنوب أفريقيا على التواصل مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى لمعرفة حجم إصابة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب المارد الاحمر والذى تم إستبداله بالامس بعد تسجيله هدف التقدم لفريقه فى مباراة المريخ السودانى بسبب شكواه من كدمة فى الركبة وذلك للوقوف على حالة اللاعب وفرص وجوده فى قائمة منتخب الاولاد استعداداً لمباراتى غينيا وفرنسا.

وتصدر بيرسي تاو جناح النادي الأهلي، ومعه فخرى لاكاي نجم بيراميدز قائمة جنوب أفريقيا استعدادًا لمباراتي غينيا وفرنسا الوديتين فى فترة التوقف الدولي المقبلة ، ومن المقرر أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الغيني يوم 25 مارس وديًا، ثم لقاء منتخب فرنسا يوم 29 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر ان منتخب جنوب أفريقيا لم يتأهل للمرحلة الحاسمة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن جاء وصيفًا لمنتخب غانا في دور المجموعات.

ونجح تاو في تسجيل هدفه الأول في مشاركته الرابعة بدوري ابطال أفريقيا، بعدما تمكن من تسجيل خمسة أهداف لفريقه في الدوري المصري.

ونجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو فى إنهاء حالة العقم التهديفى التى طاردته مع الاهلى منذ 117 يوماً منذ تسجيله هدفاً فى شباك سموحة بالدوري فى 21 نوفمبر 2021 أى مايعادل ثلاثة شهور وثلاثة أسابيع وأربعة أيام.

ونجح بيرسى في تسجيل أول أهداف الأفريقية مع النادي الأهلي حينما افتتح سجله التهديفي مع الفريق الأحمر بدورى ابطال أفريقيا في مباراة المريخ بعدما أجهض موسيمانى الأنباء الغير صحيحة التي تم تداولها الأيام الماضية حول معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الضامة وحاجته 6 أسابيع للتعافي من هذه الإصابة.