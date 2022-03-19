شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية لجميع أفراد البعثة قبل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ووصلت بعثة الزمالك إلى أنجولا مساء الخميس الماضي على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت 7 ساعات.

ورغم إن المباراة ليس لها تأثير بعدما ودع الفارس الأبيض البطولة، إلا إن فيريرا طلب من اللاعبين بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز واستعادة الهيبة الأفريقية، بالإضافة إلى استعادة نغمة الانتصارات.

أضاف فيريرا فى حديثه مع اللاعبين إنه يجب عليهم مصالحة الجماهير بتحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة وتعويض الجماهير عن حزن وداع البطولة الأفريقية من دور المجموعات.

كما شدد الخواجة البرتغالى على إن تلك المباراة ستكون بمثابة مقياس للاعبين وتحديد العناصر التى سيعتمد عليها المدرب فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين فى الفترة الأخيرة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 22 لاعباً للسفر إلى أنجولا وهم: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎