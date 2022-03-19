شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يضم عمر جابر لتدعيم الجبهة اليمنى بعد تجدد إصابة محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على استدعاء عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز لمعسكر مارس الجاري حال صعوبة انضمام محمد هاني لاعب الأهلي. ولم يستكمل محمد هاني مباراة الأهلي أمام المريخ أمس الجمعة بالجولة الخامسة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا نظرا لشعوره بآلام في العضلة الضامة وفقاً لتصريحات سامي قمصان المدرب العام للقلعة الحمراء. واتفق كيروش مع معاونيه على ضم جابر لتعويض غياب هاني في مركز الظهير الأيمن.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.