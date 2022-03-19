شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى بدوري الأبطال الأفريقى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف بترو اتلتيكو نظيره الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وودع الفريق الأبيض دوري الأبطال رسمياً بعد فوز بترو اتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة.



مشوار الفريقين

مشوار الزمالك فى دوري ابطال افريقيا

الزمالك 2-2 بترو اتلتيكو الانجولى

الزمالك 0-0 ساجرادا الانجولى

الزمالك 1-3 الوداد المغربى

الزمالك 0-1 الوداد المغربى

مشوار بترو اتلتيكو الانجولى فى دوري ابطال افريقيا

بترو اتلتيكو 2-2 الزمالك

بترو اتلتيكو 2-1 الوداد المغربى

بترو اتلتيكو 1-0 ساجرادا الانجولى

بترو اتلتيكو 3-0 ساجرادا الانجولى

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو - 10 نقاط

الوداد - 9 نقاط

الزمالك - نقطتان

ساجرادا - نقطة واحدة

الوداد المغربى يهزم الزمالك رايح جاى بدوري الابطال

حقق الوداد المغربي فوزا غاليا بهدف دون رد على الزمالك، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا ليكرر فوزه على الفارس الابيض بعدما حقق فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة ، وفى لقاء القاهرة نجح لاعبو الوداد في الخروج بالشوط الأول إلى بر الأمان، بالتعادل السلبي، قبل الحصول على ركلة جزاء مع انطلاق نصف المباراة الثاني.

وتقدم لركلة الجزاء اللاعب يحيى جبران، الذي سدد على يسار الحارس الدولي محمد أبوجبل، ليمنح فريقه هدف الفوز بالمباراة.