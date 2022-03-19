شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر بورسعيد يجهز ناشئى وشباب الأثقال لبطولتى العالم باليونان والمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن دخول منتخبا الناشئين والشباب معسكر مغلق ببورسعيد بدءا من غدا الأحد و يستمر لمدة ما يقرب من شهر و نصف إستعدادا لبطولتى العالم للناشئين باليونان شهر مايو القادم و بطولة العالم للشباب بالمسكيك شهر يونيو المقبل.

وقال عبد المقصود فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن كلا المنتخبين سينتظما فى معسكر بالمركز الأوليمبى بالمعادى قبل السفر إلى بطولتى العالم مباشرة.

فيما ضمت قائمة اختيارات الأجهزة الفنية لمنتخبات رفع الاثقال للرجال والسيدات بعد التجارب الدولية التي أقيمت بالتزامن مع بطولة الجمهورية للدرجة الاولي المقامة حاليا في راس البر وتجارب المنتخب والتي تختتم منافستها السبت مجموعة من أبرز اللاعبين والوجوه الجديدة .

وإستقر الاتحاد علي تشكيل المنتخبات بناء علي قرار اللجنة الفنية العليا التي ضمت علاء حسن كامل مدير المنتخبات والجهاز الفني للرجال بقيادة الدولي الأولمبي عمرو السيد رمضان ومدربه المساعد بطل العالم احمد فرج فرغل وعلي السيد عطية بطل العالم .. وللسيدات المدير الفني اسماعيل سنوسي اسماعيل صاحب الخبرات الكبيرة والمدرب المساعد حسن صبحي محمد ومحمد ابراهيم طنطاوي والمدير الأداري كابتن عادل سليمان .. وللناشئين والشباب محمد عيسي المدير الفني والمدرب المساعد محمد حسن واحمد محمد احمد ..

وجاءت الاختيارات علي النحو التالي : للمنتخب الأول رجال الذي يستعد لبطولة افريقيا والعالم واولمبياد باريس كل من : احمد عبد الغني ومحمود شكري واسلام ابو الوفا وكريم كحلة واحمد عاشور وجابر فرحان واحمد جابر واحمد عماد واحمد عبد العزيز ..

وللسيدات : البطلة الأولمبية اسارة سمير وبسمه عماد واسراء راشد وميار عبد القادر و نعمة سعيد وسمر حبشي وحليمة عبد العظيم وشيماء خلف ..