شكرا لقرائتكم خبر عن بواحدة وهمية وأخرى حقيقية.. بيرسي تاو سجل للأهلي أمام المريخ وهو مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل كان بطلها النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بعد خروج أنباء قبل المباراة عن تجدد إصابته في العضلة الأمامية، وهو الأمر الذي ثبت خطأة بتواجد اللاعب في قائمة مباراة المريخ بل ومشاركته أساسياً.

المثير أن بيرسي تاو نجح في إحراز الهدف الأول للأهلي وهو مصاب بشكل حقيقي هذه المرة، حيث شهدت إحدى الألعاب قبل إحرازه الهدف تعرضه لكدمة في الركبة، إلا أنه استكمل اللعب ونجح في احراز هدف قبل أن يتم تغييره بين الشوطين بداعي الإصابة وفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

وحرص الجهاز الطبى لمنتخب جنوب أفريقيا على التواصل مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى لمعرفة حجم إصابة بيرسى تاو بسبب شكواه من كدمة فى الركبة وذلك للوقوف على حالة اللاعب وفرص وجوده فى قائمة منتخب الاولاد استعداداً لمباراتى غينيا وفرنسا، وتصدر بيرسي تاو جناح النادي الأهلي، ومعه فخرى لاكاي نجم بيراميدز قائمة جنوب أفريقيا استعدادًا لمباراتي غينيا وفرنسا الوديتين فى فترة التوقف الدولي المقبلة ، ومن المقرر أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الغيني يوم 25 مارس وديًا، ثم لقاء منتخب فرنسا يوم 29 من الشهر نفسه.