شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستفسر من الأهلى عن إصابة محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو منتخب مصر خلال الساعات الماضية اتصالات بنظراؤهم في النادي الأهلي للإستفسار عن إصابة محمد هاني مدافع الفريق لتحديد موقف اللاعب من التواجد في قائمة الفراعنة استعداداً لمباراتي السنغالي بتصفيات مونديال 2022 بقطر.

وخرج محمد هاني مُصاباً في مباراة الأهلي والمريخ السوداني أمس ، الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلي 3-1 ، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن محمد هاني اشتكى من آلام في العضلة الضامة، لذا فضّل الجهاز الفني والطبي استبداله خلال المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلي والسلام.

ووضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة كارلوس كيروش ، محمد هاني في قائمة اللاعبين المُرشحين للإنضمام لقائمة الفراعنة التى تستعد لخوض مبارتي السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري في الجولتين الحاسمتين في تصفيات مونديال قطر في ظل غياب أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبحث مسئولو المنتخب مع نظراؤهم في الأهلي موقف محمد هاني وحجم إصابته وأن كانت المعلومات الأولية تُشير إلى صعوبة توجد هاني في قائمة الفراعنة حسب تأكيدات سامي قمصان مدرب الأهلي عقب مباراة المريخ.

ومن المقرر أن يُعلن كيروش قائمة مصر خلال الساعات المقبلة استعداداً لخوض مباراتي السنغال الحاسمتين.