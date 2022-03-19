شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يواجه السنغال فى تصفيات المونديال بطريقة 4 / 3 / 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى بطريقة 4 / 3 / 3 ، وهى نفس الطريقة التى اعتمد عليها المنتخب فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويرفض كيروش اجراء تغييرات على طريقة اللعب، فى ظل ضيق الوقت قبل المباراتين بجانب تشبع لاعبى المنتخب بالطريقة ونجاحهم فى التأهل لنهائى أمم افريقيا الأخيرة قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كيروش، قائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال بالمرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم، اليوم السبت، عقب انتهاء مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى البطولات الافريقية، ومن المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.