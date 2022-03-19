شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يواجه السنغال فى تصفيات المونديال بطريقة 4 / 3 / 3 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى بطريقة 4 / 3 / 3 ، وهى نفس الطريقة التى اعتمد عليها المنتخب فى بطولة أمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون.
ويرفض كيروش اجراء تغييرات على طريقة اللعب، فى ظل ضيق الوقت قبل المباراتين بجانب تشبع لاعبى المنتخب بالطريقة ونجاحهم فى التأهل لنهائى أمم افريقيا الأخيرة قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.
ويعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كيروش، قائمة الفراعنة النهائية لمباراتى السنغال بالمرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم، اليوم السبت، عقب انتهاء مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى البطولات الافريقية، ومن المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا.
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.