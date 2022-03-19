شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليمات فيريرا للاعبى الزمالك قبل مواجهة بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين خلال التواجد فى فندق الإقامة قبل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، المقرر لها فى الثالثة عصرًا على ستاد 11 نوفمبر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى لقاء تحصيل حاصل.

ورغم إن المباراة ليس لها تأثير بعدما ودع الفارس الأبيض البطولة، إلا إن فيريرا طلب من اللاعبين بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز واستعادة الهيبة الأفريقية، بالإضافة إلى استعادة نغمة الانتصارات.

أضاف فيريرا فى حديثه مع اللاعبين إنه يجب عليهم مصالحة الجماهير بتحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة وتعويض الجماهير عن حزن وداع البطولة الأفريقية من دور المجموعات.

كما شدد الخواجة البرتغالى على إن تلك المباراة ستكون بمثابة مقياس للاعبين وتحديد العناصر التى سيعتمد عليها المدرب فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين فى الفترة الأخيرة.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة تضم 22 لاعباً وهم: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية. خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎‏

وسيجرى فيريرا عدة تغييرات فى تشكيلة الفريق بعد قرار مجلس الإدارة بعدم تجديد التعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم أشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيرى وعمر السعيد ومحمد أوناجم ، مفضلا التعاقد مع لاعبين نهاية الموسم الجارى .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وفى الوسط إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأحمد فتوح ورزاق سيسيه .