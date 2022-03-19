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رسالة ساخرة.. مدرب المريخ السوداني يعلق على قرار إقالته بعد الهزيمة من الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سخر الإنجليزي لي كلارك المدير الفني السابق لنادي المريخ السوداني، من إدارة الفريق عقب قرار إقالته من تدريب الفريق بعد الهزيمة من النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي المريخ السوداني، أعلن مساء اليوم الجمعة، إعفاء الإنجليزي لي كلارك المدير الفني للفريق، من منصبه عقب الخسارة من الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب المدرب الإنجليزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "نادي نخبة.. لقد أقلتموني عبر الإعلام".

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واختتم: "يوم الإثنين كنتم تريدون مني أن أوقع لمدة 3 سنوات، يوم الجمعة قمتم بإقالتي".

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جدير بالذكر أن نادي المريخ تلقى خسارة من الأهلي بهدف مقابل ثلاثة، في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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