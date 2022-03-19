مع اقترابه من الغياب عن أول كلاسيكو في الدوري.. ماذا قدم بنزيما أمام برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

اقترب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من الغياب عن مواجهة برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني الممتاز، ليكون الكلاسيكو الأول الذي قد يغيب عنه في الليجا منذ انضمامه للملكي موسم 2009-2010.

ولم يتمكن بنزيما من استكمال مباراة ريال مايوركا الإثنين الماضي، بعد تسجيله لهدفه الثاني والثالث لفريقه، في المباراة التي انتهت بفوز "الملكي"، بسبب آلام في ربلة الساق اليسرى.

وغاب كريم ن مران ريال مدريد الأخير اليوم السبت، في البروفة الأخيرة للملكي قبل الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة، مما يقربه من عدم المشاركة في المباراة.

وشارك كريم بنزيما مع ريال مدريد الموسم الحالي في الدوري الإسباني في 25 مباراة، ونجح في تسجيل 22 هدفًا ليتصدر جدول ترتيب الهدافين، وصنع 11 هدفًا.

وخاض بنزيما في الدوري الإسباني 25 مباراة أمام برشلونة منذ انضمامه لريال مدريد موسم 2009-2010، ويرصد الخليج 365 ماذا قدم في الكلاسيكو؟

خاض: 25 مباراة

فاز: 8 مباريات

الهزيمة: 12 مباراة

التعادل: 5 مباريات

سجل: 7 أهداف

صنع: 4 أهداف

وفي جميع البطولات واجه كريم بنزيما برشلونة في 41 مباراة بينهما 3 مباريات وهو في صفوف ليون الفرنسي، حقق الفوز في 13، وتلقى الهزيمة في 18، وكان التعادل في 10 مباريات، بينما سجل 11 هدفًا، وصنع 10 أهداف.