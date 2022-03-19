علاء عبدالعال: كنت قريبًا من ضم حسام باولو لإيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه لديه من الخبرات التي تساعده في التعامل مع المواقف الصعبة.

وأشار عبد العال في تصريحاته لبرنامج اللعيب الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر فضائية mbc مصر إلى أن وضع الفريق عندما تولى المهمة الفنية لهم كان صعب جدًا ولكن الأمور في تحسن.

وأوضح المدير الفني لإيسترن كومباني أنه تعاقد مع صفقات كثيرة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتحسين وضع الفريق وفقًا للخيارات المتاحة لهم في سوق الانتقالات، منوهًا إلى أنه كان قريبًا من التعاقد مع حسام باولو ولكن أزمة القيد منعت انضمامه لإيسترن كومباني في يناير الماضي.

وأتم عبدالعال تصريحاته بالتنويه إلى أن الفترة المقبلة ليست سهلة على الفريق ولابد من الاجتهاد لتحقيق نتائج مميزة.

ويحتل فريق إيسترن كومباني المركز 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقطة جمعهم من 13 جولة.