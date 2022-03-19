أحمد فيليكس: لم استمتع خلال تواجدي في الزمالك.. والأهلي لم يقدم مستويات جيدة في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد فيليكس نجم الأهلي السابق، أنه لا يستطيع الافصاح عن قيمة انتقاله للزمالك لأنها خاصة به.

وأضاف فيليكس خلال تصريحاته لبرنامج اللعيب الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر فضائية mbc مصر:"كنت أود التسجيل في الزمالك لأنني سأحفر اسمي في مصر لأن جماهير الأهلي يحبون اللاعبين الذين يسجلون في الزمالك فستكون ذكرى ليه"، منوهًا إلى أنه عندما انتقل للزمالك كان يهدف تجديد تاريخه في مصر ولكن هذا لم يحدث مؤكدًا أن ذكرياته في الأهلي كانت رائعة عكس الزمالك والأمور في الزمالك كانت صعبة ولم يكن مستمتعًا في فترته الثانية في مصر.

وأوضح اللاعب الغاني أنه يُتابع الأهلي ولكنه يرى أن المباريات التي يقدمونها مؤخرًا بدوري أبطال أفريقيا ليست جيدة بعدما كانوا يؤدون بشكل أفضل بكأس العالم للأندية، قائلاً:"ولكن أعلم أن الأهلي فريق قوي وقادر على الفوز بهذه البطولة ومن الممكن العودة لمستواهم ويحسنوا موقفهم".

وأتم فيليكس تصريحاته بالتنويه إلى أنه مدرب حاليًا في أحد فرق الدرجة الثانية في غانا ويتمنى أن يصعد فريقه للدوري الممتاز.