أول تعليق من الأهلي عن أنباء التعاقد مع أبو جبل وبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الأنباء التي ربطت الفريق الأحمر بالتعاقد مع محمد أبو جبل وأشرف بنشرقي لاعبا الزمالك، مشيراً إلى أنه في حالة حدوث ذلك فهو احتراف في النهاية

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر" عن التعاقد مع أبو جبل وأشرف بن شرقي: "لا يوجد أى شيء رسمي أوخطوة إيجابية في هذا الملف".

وأكمل "حتى لا يتم الزج بإسمنا في أي شيء ولم يتم عرض الأمر علينا ولم نقم بالعرض من الأساس، لا يتم الزج بإسمنا في أي شيء".

وأوضح عبد الحفيظ " إذا تفاوضنا أو تعاقدنا مش هنتكسف نعلن لأن ده احتراف، واتعمل فينا نفس الموضوع من قبل".

وسبق وأن حصل الزمالك على توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق قبل أن يتراجع اللاعب ويمدد عقده مع الأحمر ثم يعرضه الأخير للبيع.

واختتم عبد الحفيظ: "إذا أرادنا التعاقد مع أى اسم سنعلن انه ضمن اهتمامتنا، ولكن حتى الآن لم يتم عرضهما علينا ولم نقم بالتوصية كجهاز فني".