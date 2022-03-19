الامارات | سعود الزعابي يتأهل الى دورة الالعاب العالمية للدواثلون

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود الزعابي يتأهل الى دورة الالعاب العالمية للدواثلون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعب منتخب الإمارات للترايثلون سعود الزعابي إنجازا جديدا بعد أن تأهل إلى دورة الالعاب العالمية في الدواثلون، والتي تستضيفها الولايات المتحدة في مدينة برمينغها من 7 إلى 17 يوليو المقبل. وجاء التأهل للألعاب العالمية بعد تحقيق الزعابي المركز الرابع في منافسات البطولة الآسيوية للدواثلون التي اقيمت أخيرا في البحرين.

وقال العميد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الادارة ان الاتحاد حرص على توفير أقصى درجات الاستعداد للاعبين من أجل المشاركة في البطولة، مضيفاً في تصريحات صحافية أن لاعبي منتخب الترايثلون أكتسبو عديد الخبرات التي ستكون عوناً لهم في مثل هذه المشاركات الخارجية القوية.

ومن المنتظر عقد اجتماع لمجلس ادارة الاتحاد لمناقشة برنامج الاعداد الخاص للمشاركة بالحدث العالمي للظهور بالصورة المشرفة لرياضة الإمارات.

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