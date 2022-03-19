تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يخرج الزمالك المصري لمواجهة مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت.



وخرج الزمالك رسميا من البطولة بعد 4 جولات فقط من انطلاقة دور المجموعات، حيث تلقى خسارتين وتعادل مرتين، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

في المقابل، ضمن بترو أتلتيكو التأهل إلى دور الثمانية بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة وجمع 10 نقاط، ويبقى الصراع بينه وبين الوداد المغربي لتحديد هوية المتصدر والوصيف.

دوافع مختلفة للفريقين ستجعل اللقاء أكثر سخونة، وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا 2022.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا هو السبت 19 مارس/ آذار 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2022 على قنوات بي إن سبورتس، وذلك كما اعتدنا في السنوات الأخيرة.

أما القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو فهي beIN SPORTS HD 4.

تتواجد قناة beIN SPORTS HD4 الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو على القمرين نايل سات وسهيل سات عبر الترددات التالية.

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 على سهيل سات:

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو؟

حقوق البث المباشر عبر الإنترنت لمباريات دوري أبطال أفريقيا 2022 متواجدة حصريًا مع بي إن سبورت أيضًا.

ولمشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو، عليك الاشتراك في خدمة beIN CONNECT.