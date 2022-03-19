ناصر ماهر: موسيماني طردني من الأهلي وقالي ماتجيش تاني.. ودلوقتي معندوش حد سجل «هاتريك» زيي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، عن فترته مع النادي الأهلي، وأزمته مع المدير الفني للقلعة الحمراء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والتي دفعته للرحيل عن الفريق.

وخلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، أكد ناصر ماهر أنه كان يعاني من سوء معاملة في النادي الأهلي، من جانب المدرب موسيماني، مشيرًا إلى أنه أبعده كثيرًا عن المباريات رغم دعم مدير الكرة سيد عبدالحفيظ واللاعبين له، مؤكدًا أنه اللاعب الوحيد الذي سجل "هاتريك" في الدوري المصري.

وقال ماهر: "اشتكيت للكابتن سيد عبدالحفيظ من سوء المعاملة من جانب المدير الفني، وهو كان يدعمني بقوة خلال الفترة دي، لكن بعد لقاء سيمبا بدأ موسيماني يستبعدني من قائمة الفريق قبل أي مباراة، وتحدثت معه لمعرفة سبب عدم مشاركتي، وقالي إني بتدرب كويس لكن محتاج أصبر شوية".

وأضاف صانع ألعاب فريق فيوتشر: "أبلغت موسيماني برغبتي بالمشاركة في المباريات، من أجل الالتحاق بمنتخب مصر الأولمبي، والوجود في قائمة اللاعبين المشاركين بأولمبياد طوكيو، وكابتن شوقي غريب تكلم مع سيد عبدالحفيظ، لكي يتأكد من التزامي وجديتي في التدريبات، قبل أن يختارني في القائمة، ومدير الكرة أكد له إني ملتزم وبتدرب كويس".

وتابع: "الأزمة كبرت، وموسيماني مع مرور الوقت بدأ يطلعني من التقسيمة خلال تدريبات الفريق، وبعض اللاعيبة قالولي أنه زودها معايا، خصوصًا لما قالي اطلع بره التقسيمة أمام أعين بعض اللاعبين الناشئين، ولم استسلم وكنت بروح أتمرن ورا الجون، وكنت بشوف من جمهور الأهلي حاجة حلوة رغم إني معنديش رصيد كبير".

وواصل ماهر: "في بداية الموسم الحالي كان عندي كورونا ومكنتش بلعب، وبدات أدخل مع فريق فيوتشر بالتدريج، وموسيماني قابل وكيلي أحمد يحيي في النادي الأهلي، واتكلم معاه عني، سأله أنت وكيل ناصر ماهر؟ هو فين مبيلعبش ليه؟ وكيلي قاله ناصر لاعب كبير هيشارك وهتشوف، وموسيماني قاله لا مش هيلعب".

وأكمل: "رسالتي لمستر بيتسو موسيماني، أنا دلوقتي ساهمت بـ9 أهداف مع فريقي، وبكسب النادي في معظم الماتشات، أنا اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في الدوري، ومعندكش حد جاب هاتريك زيي خالص".

ولفت ناصر ماهر إلى أن عبد الظاهر السقا هو من فاوضه للانضمام إلى فريق فيوتشر فى بداية الموسم، وسر الأداء والظهور الجيد فى المباريات هو على ماهر المدير الفني، مضيفا: "أستمتع بالتمرين معه، حيث يصل التمرين إلى 6 ساعات يوميا، ومنحى الحرية فى اللقاءات".