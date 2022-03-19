شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات المرحلة الثانية بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صعيد 3 مواجهات.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الأهلى مع الشمس و الزمالك مع سبورتنج و الجزيرة مع الطيران، فيما تقام الجولة الخامسة السبت المقبل بمواجهات بين كلا من، الشمس مع الجزيرة و الطيران مع الزمالك و سبورتنج مع الأهلى.

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد على السماح لحاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية الحضور فى نهائيات كأس مصر لسيدات اليد المحدد لها يوما 22 و 23 مارس الجارى بصالة الشروق.

ويشهد الدور قبل النهائى مواجهتين بين كل من الأهلى مع سبورتنج 2 ظهرا والطيران مع الزمالك 4 عصرا، على أن تقام مواجهتا تحديد المركزين الثالث والرابع ولقاء تحديد البطل فى اليوم التالى.

وتقام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفيت أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى أيضا لتحديد بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساءً، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.