شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على مخاطبة الكاف لتأجيل مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النادى الأهلى على تقديم طلب رسمي خلال الساعات المقبلة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام الهلال السودانى ضمن منافسات الجولة الاخيرة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الهلال يوم 1 أو 2 أبريل المقبل حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

ويرغب الأهلي في تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة على أقل تقدير بسبب حالة الاجهاد التى يعانى منها لاعبيه لاسيما الدوليين الذين سيخوضون مباراتى منتخب مصر مع السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، دهشته من رغبة الاتحاد الإفريقي في تنظيم بطولة «السوبر ليج» على الرغم من عدم اعتماده تقنية «الفار» في مباريات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، التي تعد البطولة الأهم داخل القارة.

وقال: «يجب أن يفرض الكاف تقنية الفار على جميع الدول التي تشارك أنديتها في دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن إمكاناتها المادية».

وتعليقًا على توقيت مباراة الهلال، قال عبد الحفيظ: «لا أعلم كيف يلعب المنتخب أمام السنغال يومي 25 و29 مارس ثم يخوض الأهلي مباراته المهمة مع الهلال السوداني في 1 أو 2 أبريل المقبل، ولماذا لا يؤجل الكاف مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لمدة أسبوع واحد لكي يكون هناك تكافؤ في الفرص بين جميع الأندية؟».

وأكمل عبد الحفيظ مؤكدًا أن الأهلي مر بظروف صعبة للغاية، لأن الفريق تجمع بعد مونديال الأندية وكأس الأمم الإفريقية وخاض أكثر من مباراة في دوري الأبطال والدوري المحلي، وهذا شكل ضغطًا بدنيًّا كبيرًا على اللاعبين، مؤكدًا أن فترة التوقف لمدة أسبوعين بسبب مباراتي المنتخب أمام السنغال ستعود بفائدة كبيرة على الفريق.