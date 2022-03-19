كشف حساب الزمالك أمام أندية أنجولا قبل مواجهة بترو اتلتيكو..إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يستضيف بترو اتلتيكو نظيره الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وودع الفريق الأبيض دوري الأبطال رسمياً بعد فوز بترو اتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة .

تقابل الزمالك مع الأندية الأنجولية 12 مرة من قبل فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، حسم الفارس الأبيض الفوز في 5 مباريات، مقابل انتصار وحيد لفرق أنجولا وتعادلا فى 6 لقاءات.