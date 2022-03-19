شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة فرق النادى الإسماعيلي فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الأسبوع الجاري داخل النادي الإسماعيلي، العديد من المباريات الهامة في جميع الألعاب علي رأسهم مباراتي الفريق الأول لكرة اليد ضد حدائق الأهرام في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية فى التصفيات المؤهلة لدوري المحترفين.

يستعرض ” الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي “ جميع لقاءات الفرق المختلفة وذلك علي النحو التالي ..

السبت 19 مارس ..

* فريق 2001 ضد مصر المقاصة بالفيوم

* فريق 2007 ضد سموحه بالإسكندرية

* فريق 2008 ضد الجونة بالإسماعيلية

* فريق اليد ضد حدائق الأهرام بالإسماعيلية

الأحد 20 مارس ..

* فريق 2005 ضد المصري بالإسماعيلية

الإثنين 21 مارس ..

* لا توجد مباريات

الثلاثاء 22 مارس ..

* فريق 2007 ضد البنك الأهلي بالإسماعيلية

الأربعاء 23 مارس ..

* فريق 2005 ضد سموحه بالإسكندرية

الخميس 24 مارس ..

* لا توجد مباريات

الجمعه 25 مارس ..

* فريق 2008 ضد البنك الأهلي بالقاهرة