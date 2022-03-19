موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى اليوم السبت بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفاً على بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا بالجولة المقبلة، ضمن المجموعة الرابعة، بجانب الوداد المغربي وساجرادا الأنجولي لموسم 2021-2022.

موعد مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الانجولى بدوري أبطال أفريقيا

ويستضيف بترو اتلتيكو نظيره الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، وودع الفريق الأبيض دوري الأبطال رسمياً بعد فوز بترو اتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة .

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو - 10 نقاط

الوداد - 9 نقاط

الزمالك - نقطتان

ساجرادا - نقطة واحدة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بترو اتلتيكو الانجولى

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وفى الوسط إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأحمد فتوح ورزاق سيسيه .

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو - الزمالك 19 مارس

الزمالك - ساجرادا 1 أبريل