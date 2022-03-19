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بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة للسفر إلى ليبيا لمواجهة أهلى طرابلس

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القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز، القاهرة في طريقها إلى ليبيا استعدادا لخوض مباراة الأهلي طرابلس الليبي في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

كان إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن قائمة السفر إلى ليبيا لخوض مباراة الأهلي طرابلس الليبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الأهلي طرابلس الليبي في التاسعة من مساء الأحد على استاد شهداء بنينة بمدينة بنغازي في ليبيا في خامس جولات دور المجموعات من البطولة القارية.

 

وشملت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر 

 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - حسين السيد 

 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر 

 

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي 

 

وتغادر بعثة بيراميدز على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للاعبين على أن تصل بنغازي في رحلة مدتها ساعتين، ويخوض الفريق تدريبه الأخير والختامي في التاسعة مساء السبت بملعب شهداء بنينة الذي تقام عليه المباراة.

 

يذكر أن بيراميدز حجز مقعده في دور الثمانية من كأس الكونفدرالية بعدما وصل لنقطته العاشرة من ٣ انتصارات وتعادل وقبل جولتين من ختام دور المجموعات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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