شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يجرى أشعة على العضلة الضامة اليوم لحسم مصيره أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى، أشعة على العضلة الضامة اليوم السبت لتحديد مصيره من الانضمام لقائمة منتخب مصر التى تستعد لمواجهة السنغال فى تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، وتعرض محمد هانى لتجدد إصابته فى العضلة الضامة فى مباراة الاهلى مع المريخ السودانى التى فاز بها المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضطر موسيمانى لتغييره والدفع بكريم فؤاد بدلا منه.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن بيرسي تاو لاعب الفريق تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة المريخ السوداني التي أانتهت بفوز الأهلي 3/1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب تبين تعرضه لكدمة في الركبة، وسوف يخضع لمزيد من الفحوصات الدقيقة عند عودة الفريق إلى التدريبات استعدادًا للمباريات القادمة.

وأشار إلى أن محمد هاني لاعب الفريق اشتكى هو الآخر من آلام في العضلة الضامة، قبل أن يفضل الجهاز الفني والطبي استبداله خلال المباراة.

وكان تاو قد افتتح أهداف الأهلي في مرمى المريخ السوداني بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وتغلب الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.