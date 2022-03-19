شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب مكافأة الفوز على الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى بصرف 10 الاف جنيه لكل لاعب بالفريق عقب تحقيق الدراويش لأول ثلاثة نقاط هذا الموسم بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

وجدد مجلس الاسماعيلى ثقته في حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة بعد نجاحه في تحقيق نتائج إيجايبة منذ تولية المسئولية بعدما خسر الإسماعيلى من الجونة بهدف دون رد فى مباراته الاولى مع حمد إبراهيم وتعادل مع المقاصة 2/2 فى مباراته الثانية مع حمد إبراهيم وتعادل سلبيا مع فاركو في اللقاء الثالث ثم فاز في مباراته الرابعة على الاتحاد 2-1 وسبقها الفوز على بتروجت بركلات الترجيح في كأس مصر بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قرر إيقاف مستحقات لاعبيه فى الوقت الحالى لحين تحسن النتائج فى المسابقة المحلية، كما قرر مضاعفة مكافآت فوز اللاعبين والجهاز ألفنى والطبى والإدارى للفريق الأول بالنادى وصرفها بشكل مجمع بنهاية مباريات الدور الأول لمنافسات مسابقة الدورى الممتاز بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه لكل مباراة، وذلك فى حالة حصد الفريق المركز الثانى عشر على أقل تقدير، وفى حال احتلال الفريق مركز أدنى من ذلك سيتم إلغاء كافة المكافآت المذكورة مع خصم نسبة 25 ٪ من عقود اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى للفريق الأول.

فقد فريق الإسماعيلى 32 نقطة فى أول 13 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدرايش سوى ثمانية نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وسجل الدراويش سبعة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 17 هدفا، وهى أسوأ بداية للإسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدورى،

وحصد الإسماعيلى نقاطه الخمسة من الفوز على الاتحاد السكندرى والتعادل فى 5 مباريات أمام المقاولون العرب فى الجولة الخامسة وغزل المحلة فى الأسبوع السادس وفيوتشر فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام ثم أمام فاركو في الجولة 12 وجميعها انتهت بالتعادل السلبي بإستثناء موقعة الذئاب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وموقعة مصر المقاصة والتى انتهت بالتعادل الايجابى 2-2 بالكلية الحربية بالجولة 11 للمسابقة.

وتعرض فريق الإسماعيلى لسبعة هزائم فى مسابقة الدورى العام بالموسم الحالى الأمر الذى جعل إدارة الدراويش تقيل الأرجنتينى خوان براون وتولى الإدارة الفنية لحمد إبراهيم، الذى كان يشغل منصب المدرب العام في بيراميدز، وخسر الإسماعيلى من الجونة بهدف دون رد فى مباراته الاولى مع حمد إبراهيم وتعادل مع المقاصة 2/2 فى مباراته الثانية مع حمد إبراهيم وتعادل سلبيا مع فاركو في اللقاء الثالث ثم فاز في مباراته الرابعة على الاتحاد 2-1 وسبقها الفوز على بتروجت بركلات الترجيح في كأس مصر بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.